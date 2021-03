A Corner Corto c'è Flavio Bianchi

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 1 marzo 2021, 09:30

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese. Ospite di questa sera sarà il portierone rossonero che è alle prese con un serio infortunio

mercoledì, 24 febbraio 2021, 08:14

L'attaccante, qualora Coletta attualmente primo non dovesse recuperare prima della fine del torneo, è il più autorevole candidato a vincere l'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Tanti gli insufficienti

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:23

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: ospite il tecnico, cuore rossonero, Massimo Morgia

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:21

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: in collegamento ci sarà Toni Carruezzo, indimenticabile bomber rossonero ora allenatore della squadra Primavera