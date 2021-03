A Corner Corto c'è Jacopo Coletta

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 24 febbraio 2021, 08:14

L'attaccante, qualora Coletta attualmente primo non dovesse recuperare prima della fine del torneo, è il più autorevole candidato a vincere l'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Tanti gli insufficienti

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:23

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: ospite il tecnico, cuore rossonero, Massimo Morgia

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:21

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: in collegamento ci sarà Toni Carruezzo, indimenticabile bomber rossonero ora allenatore della squadra Primavera

martedì, 9 febbraio 2021, 09:04

Il centravanti rossonero è ormai a un passo dal primo posto della classifica dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: terzo posizione per Biggeri e Petrovic