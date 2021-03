A Corner Corto c'è Matteo Nolé

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 21 marzo 2021, 10:39

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: insieme ai giornalisti di Gazzetta Lucchese, ci sarà Giancarlo Favarin, l'ex tecnico rossonero rimasto nel cuore dei tifosi che potrà rispondere alle domande dei...

lunedì, 15 marzo 2021, 12:22

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line, ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: in diretta ci sarà Davide Quironi, ex portiere e preparatore dei portieri rossoneri che risponderà alle domande dei lettori

giovedì, 11 marzo 2021, 09:19

L'umore dei i tifosi è un po' più sollevato dopo la vittoria contro il Pontedera ma l'invito è a non abbassare la guardia come sottolineano alcuni dei supporter rossoneri presenti durante gli allenamenti: "Errori ne sono stati fatti ma è inutile fare processi adesso, l'unica cosa da fare è compattarci...

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:39

A nove gare dalla fine del torneo, il centravanti rossonero è il più serio pretendente alla vittoria finale dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Solo Coletta, dovesse disputare due gare da qui alla...