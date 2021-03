Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Bianchi si avvia al successo

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:39

Flavio Bianchi verso il trionfo: a nove gare dalla fine del torneo, il centravanti rossonero è il più serio pretendente alla vittoria finale dell'edizione 2020-2021 del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. L'attaccante, autore di una doppietta contro il Pontedera, sembra ormai lanciato verso il successo: l'unico che potrebbe ostacolarlo è Jaocpo Coletta, il portierone rossonero purtroppo alle prese con un grave infortunio, rischia però di non avere il numero di gare minime per concorrere. Servirebbe si riprendesse prima della fine della stagione per cumulare almeo due presenze, quelle necessarie a raggiungere il numero minimo, ovvero la metà più una delle gare disputate. Coletta è virtaualmente in testa c un voto medio di 6,26 ,ma di fatto attualmente il leader è proprio Bianchi con 6,20.

Alle sue spalle, Biggeri (6,05) e Panati (6,04), Adamoli (6,03): la lotta per la seconda e terza piazza è apertissima. Dalla Bernardina, Pellegrini e Signori, invece, non hanno chances proprio perché non possono raggiungere il numero minimo di gare. Contro i granata, il migliore in campo è stato lo stesso Bianchi (voto medio 7,42), seguito da Zennaro (6,42) e Nannelli e Adamoli (6,33), solo una l'insufficienza mentre sono tantissimi i giocatori rossoneri ancora sotto la sufficienza media annuale. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La quattordicesima edizione ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio hanno concorso solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Resta naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze.

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, a trionfare era stato Jacopo Coletta, mentre l'anno prima era toccato a Wladimiro Falcone aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.