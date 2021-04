A Corner Corto c'è Mattia Lombardo

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 24 aprile 2021, 19:28

E' andato in scena l'incontro tra i vertici della Lucchese e una rappresentanza dei tifosi rossoneri della Curva Ovest del gruppo Youth che ha poi postato sul suo profilo Facebook un resoconto del confronto: "Per riconquistare la fiducia di questa piazza servono i fatti, solo quelli"

lunedì, 19 aprile 2021, 14:54

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line) ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: i tifosi potranno intervenire direttamente in trasmissione prenotandosi. Ecco come

sabato, 17 aprile 2021, 19:20

Il gruppo della Curva Ovest chiede e ottiene un incontro: "Dopo una stagione drammatica come questa sentiamo il dovere di chiedere chiarimenti e certezze che fino ad ora sono state vaghe, portando avanti le nostre richieste"

lunedì, 12 aprile 2021, 12:37

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line, la rubrica che la squadra di Gazzetta Lucchese offre a tutti i suoi lettori: ospite il presidente di Lucca United, la cooperativa dei tifosi rossoneri