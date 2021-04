A Corner Corto c'è Stefano Galligani

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 5 aprile 2021, 10:41

Alla diretta di stasera delle ore 19 che sarà trasmessa sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line sarà presente il numero uno rossonero che potrà rispondere alle domande dei lettori

lunedì, 29 marzo 2021, 14:04

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: insieme ai giornalisti di Gazzetta Lucchese, ci sarà Matteo Nolé, indimenticabile capitano di tante battaglie dei rossoneri, che potrà rispondere alle domande dei lettori

domenica, 21 marzo 2021, 10:39

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: insieme ai giornalisti di Gazzetta Lucchese, ci sarà Giancarlo Favarin, l'ex tecnico rossonero rimasto nel cuore dei tifosi che potrà rispondere alle domande dei...

lunedì, 15 marzo 2021, 12:22

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line, ecco Corner Corto, un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: in diretta ci sarà Davide Quironi, ex portiere e preparatore dei portieri rossoneri che risponderà alle domande dei lettori