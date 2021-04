Mondo Pantera



Curva Ovest, il gruppo Youth chiede un incontro alla società

sabato, 17 aprile 2021, 19:20

Lo hanno comunicato attraverso il proprio profilo Facebook: il gruppo della Curva Ovest Youth QBR ha chiesto alla società un confronto per poter capire le prospettive e i motivi che hanno generato un'annata decisamente disastrosa. Nei prossimi giorni, d'accordo con i vertici della Lucchese, avverrà un incontro.

"Siamo stati in silenzio, abbiamo sempre agito mettendoci la faccia e non dietro uno schermo – si legge nel comunicato – abbiamo letto e sentito tante cose, troppe. Per questo motivo abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro con la società per avere tutti i chiarimenti su tutto quello che viene detto in giro e per parlare di tante altre cose riguardanti la Pantera. Noi, come speriamo tutti, vogliamo il bene della Lucchese e dopo una stagione drammatica come questa sentiamo il dovere di chiedere chiarimenti e certezze che fino ad ora sono state vaghe, portando avanti le nostre richieste. Ad incontro finito faremo un comunicato dove riga per riga racconteremo tutto ciò che ci è stato detto e tutto ciò che abbiamo detto".