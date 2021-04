Mondo Pantera



Curva Ovest, incontro tifosi-società: ecco com'è andata

sabato, 24 aprile 2021, 19:28

E' andato in scena nella serata di ieri l'incontro tra i vertici della Lucchese e una rappresentanza dei tifosi rossoneri della Curva Ovest del gruppo Youth che ha poi postato sul suo profilo Facebook un resoconto del confronto. Eccone il testo integrale.

"Ieri sera si è svolto l'annunciato incontro con la società, le domande che abbiamo posto riguardano: l'aspetto sportivo di quest'anno, la gestione della società, il suo futuro e la questione stadio. Per quanto riguarda la squadra (una delle più scarse mai viste a Lucca), la dirigenza ritiene di aver provato a rinforzarla facendo qualche acquisto (che sulla carta doveva essere buono) con la sfortuna di non essere riuscita a portare tutti i rinforzi necessari a termine a causa di alcune trattative annullate all'ultimo minuto. Come tutti sappiamo quando ci fu il cambio in panchina di Lopez al posto di Monaco la Lucchese aveva una difesa già molto perforata, fu scelto mister Lopez in quanto "esperto del gioco difensivo", l'obiettivo era quello di migliorare la difesa e riuscire a vincere qualche partita in più grazie ai goal non subiti, ovviamente questo non è accaduto e per questo è stato esonerato (tardivamente, come anche da loro dichiarato). In questi casi riteniamo che la colpa non sia soltanto di allenatore e squadra quindi per questo motivo abbiamo chiesto l'allontanamento dell'attuale Direttore sportivo (ieri non presente, quando però la sua presenza sarebbe stata più che dovuta) che ha molte responsabilità per quanto riguarda questa stagione deludente.

"La Dirigenza però non si è espressa con chiarezza su questo punto (che riteniamo fondamentale), noi abbiamo ribadito che deve essere almeno rimosso da questo ruolo per chiara incompetenza.A questo punto della stagione (con salvezza irraggiungibile), sono stati chiesti alla società i piani per la prossima stagione, hanno assicurato che se sarà retrocessione chiederanno in ogni caso il ripescaggio, e in caso di Serie D verrà allestita una squadra che parta da favorita per la vittoria del campionato. A conti fatti, quindi quando la matematica ci condannerà o meno la società convocherà una conferenza stampa aperta a tutti in cui si prenderà le proprie responsabilità e in cui spiegheranno alla città cosa faranno dal giorno dopo. Per quanto riguarda lo stadio, la Dirigenza ha spiegato che è il punto principale che garantirebbe un futuro alla Lucchese, ci hanno ben espresso che senza stadio questa società non va da nessuna parte".

"È stato chiarito che stadio e Lucchese correranno insieme e non in maniera parallela, e che gli introiti degli esercizi commerciali serviranno alla gestione della Lucchese. E' stato confermato che hanno ripresentato tutta la documentazione necessaria per la seconda volta e sono fiduciosi che entro luglio avranno la risposta positiva dalla conferenza dei servizi la quale a breve dovrebbe essere convocata (nella prossima settimana dovrebbero partire gli inviti di partecipazione da parte del comune ai 40 enti che dovranno prenderne parte). Sono anni che ne sentiamo di cotte e di crude, sono anni che sentiamo tante belle parole, parole che però restano tali perché poi i fatti dicono ben altro, 3 fallimenti in 11 anni e ripartenza da campionati anonimi. Noi alle parole non diamo peso, per riconquistare la fiducia di questa piazza servono i fatti, solo quelli. In ogni caso ci saremo sempre, nel bene o nel male, a difesa della maglia rossonera!".