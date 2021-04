Mondo Pantera



Social Pro League, la Lucchese perde la finale con il Modena

martedì, 27 aprile 2021, 16:58

Modena è la vincitrice dell'edizione 2020-2021 della Social Pro League: con un totale di 108 tifosi votanti e con il risultato di 6 a 5 ottenuto contro la Lucchese, i gialloblù hanno conquistato il titolo del gioco social dedicato alla Serie C. In questa fase di emergenza sanitaria, l'iniziativa social che vede protagonisti tutti i club di Serie C ha rappresentato, quest'anno più che mai, un modo per consentire ai tifosi di sentirsi vicini alla propria squadra. Nonostante il risultato finale, la Lucchese è stata una delle protagoniste di questa edizione della Social Pro League. Già nella fase iniziale della competizione, le Pantere avevano conquistato il primo posto del girone A, a quota 56 punti.

Nella seconda fase del gioco, quella a tabellone, i rossoneri hanno affrontato nei sedicesimi di finale l'Alto Adige Sudtirol, vincendo per 1 a 0. Raggiunti gli ottavi, la Lucchese ha dovuto affrontare la Vibonese, ma anche in questa sfida i rossoneri hanno avuto la meglio, battendo gli avversari per 1 a 0. Nei quarti di finale, è stata la volta del confronto con la Feralpisalò: le Pantere hanno passato agevolmente il turno vincendo con lo stesso risultato delle precedenti sfide: 1 a 0. Nella semifinale della competizione, i rossoneri hanno battuto una veterana di questo gioco, la Casertana, vincitrice di ben due edizioni della Social Pro League: le Pantere non si sono lasciate intimorire e hanno portato a casa la partita con il risultato di 2 a 0. Senza ombra di dubbio, però, è stata la finale la gara più ostica per la Lucchese: l'avversaria Modena poteva contare sul sostegno di un gran numero di tifosi: la pagina Facebook dei gialloblù conta circa 14.670 follower, numero di poco superiore a quelli della pagina Facebook dei rossoneri, che sono circa 10.984. Dopo un continuo rincorrersi nel punteggio e casi di parità prolungati, soltanto negli ultimi giorni Modena è riuscita a imporsi definitivamente sulla Lucchese, vincendo la partita per 6 a 5 e aggiudicandosi la vittoria dell'ottava edizione della Social Pro League. Il link per il tabellone con tutti i risultati: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/tabellone/