Mondo Pantera



Corner Corto, puntata straordinaria dal Museo rossonero

martedì, 25 maggio 2021, 07:57

Puntata straordinaria, di martedì anziché di lunedì, questa sera alle ore 19.05, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it) per Corner Corto, l'appuntamento in diretta dedicato alla Lucchese che la squadra di Gazzetta Lucchese offre a tutti i suoi lettori. E sarà davvero una puntata speciale.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sui rossoneri, con ospiti, interviste flash e collegamenti. Stasera, le ultime sulla Lucchese e le sue prospettive andranno in onda dal Museo rossonero posto sotto la Curva Ovest, recentemente riaperto e ristrutturato. Sarà l'occasione per farlo conoscere a tutti i tifosi proprio nel giorno in cui la Lucchese festeggia i suoi primi 116 anni di storia.