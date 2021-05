Gazzettino d'argento, finalmente consegnati i primi dell'edizione 2019-2020

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 11 maggio 2021, 08:53

Dopo tante umiliazioni e sofferenze che i tifosi hanno subito durante questo campionato simile, lo storico supporter Mario Santini a tutti noto come Capello verga le sue considerazioni con una profonda amarezza mai provata da quando segue la Lucchese

lunedì, 10 maggio 2021, 08:41

Davvero una puntata speciale, quella in onda stasera alle 19 che vedrà, oltre agli approfondimenti sulla Lucchese, un collegamento in diretta con lo Shepherds Crook pub di Portsmouth dove si ritrovano i supporter del Pompey e dove la Lucchese ha sempre avuto un posto particolare visti i rapporti che intercorrono...

domenica, 9 maggio 2021, 08:54

Una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista: Gazzetta Lucchese, per la prima volta dopo quattordici anni, ha deciso di assegnare soltanto il primo premio del trofeo di rendimento giunto alla sua quattordicesima edizione: vince Flavio Bianchi con un voto medio pari a 6,19.

lunedì, 3 maggio 2021, 12:35

Anche questo lunedì sera, alle ore 19, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line l'appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese: ci sarà spazio per tutti i tifosi che vorranno intervenire dopo l'ennessimo fallimento sportivo prenotandosi per entrare in trasmissione. Ecco come fare