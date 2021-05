Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: vince Flavio Bianchi. Nessun altro rossonero premiato

domenica, 9 maggio 2021, 08:54

Una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista, dove ha brillato (Jacopo Coletta a parte e fuori gioco per un grave infortunio) solo la stella di Flavio Bianchi. Il centravanti di proprietà del Genoa ha realizzato la bellezza di 13 gol (quinto marcatore assoluto del girone) e si è aggiudicato anche l'edizione 2020-202 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno.

Bianchi che ha concluso con un voto medio pari a 6,19, ha marcato il distacco dai compagni di squadra, incapaci (con pochissime eccezioni) si arrivare persino alla sufficienza stagionale, a riprova di un rendimento disastroso. Fatto salvo Coletta (6,26 il suo voto medio ma con un numero di presenze inferiore al minimo, ovvero pari alla metà delle gare disputate più una), tutti gli altri rossoneri hanno viaggiato su votazioni modeste oppure limitate a poche presenze.

Per questo motivo, Gazzetta Lucchese, per la prima volta dopo quattordici anni, ha deciso di assegnare soltanto il primo premio (peraltro meritato) e non assegnare altri riconoscimenti in una stagione che merita solo di essere dimenticata il prima possibile. Non però per quanto ha dato Bianchi (c'è solo da sudare freddo a pensare cosa sarebbe stato il campionato senza questo giovane attaccante, probabilmente destinato a "regalare" una retrocessione molto prima di maggio). Bianchi succede a Jacopo Coletta che si era aggiudicato il trofeo nella stagione 2019-2020. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, a trionfare, come detto, era stato Jacopo Coletta, mentre l'anno prima era toccato a Wladimiro Falcone aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.