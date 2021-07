Tarantino allenerà la Lucchese femminile

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 5 luglio 2021, 18:10

Il vicepresidente del club della Piana: "Va a merito della società di essere ripartiti dalle ceneri di un fallimento, come la promozione in Serie C e come quello di portare avanti il progetto stadio, ma c'è poca chiarezza sui programmi futuri e scollamento che c'è tra i tifosi e società,...

venerdì, 2 luglio 2021, 14:01

Il presidente dimissionario della cooperativa dei tifosi: "C’è attesa da parte di tutti i tifosi dopo un anno orribile dal punto di vista tecnico e la tifoseria si auspica che la Lucchese riparta dalla Serie C. I bonus sono stati spesi tutti: sarebbe opportuna una maggiore chiarezza sui ruoli societari"

martedì, 29 giugno 2021, 16:46

Dalla sinergia e collaborazione con il Filecchio Women nasce ufficialmente quella che sarà la nuova rappresentativa femminile della Lucchese: l'organizzazione logistica di tutto il movimento si avvarrà della collaborazione di numerosi enti e realtà del territorio della Piana e della Garfagnana

martedì, 25 maggio 2021, 07:57

Stasera, le ultime sulla Lucchese e le sue prospettive andranno in onda dal Museo rossonero posto sotto la Curva Ovest, recentemente riaperto e ristrutturato. Sarà l'occasione per farlo conoscere a tutti i tifosi proprio nel giorno in cui la Lucchese festeggia i suoi primi 116 anni di storia.