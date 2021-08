Mondo Pantera



"Figli dell'arborato cerchio", un nuovo murales dedicato alla Pantera

sabato, 21 agosto 2021, 09:59

La Pantera ruggisce di nuovo su un muro della Lucca. Questa volta a fare da sfondo al disegno rossonero è la stazione di benzina dietro la Curva Ovest. Si tratta del quinto murales dedicato alla Lucchese che spunta in città, dopo i due di San Vito, la rotonda a Mugnano e una saracinesca in centro storico.

L'autore invece è sempre il solito, Carmine alias "il signore dei pennelli", come lo definimmo in un'intervista sulla rivista mensile di Gazzetta Lucchese. Lo avevamo incontrato subito dopo la fine del "treno per Ferrara", il monumentale murales realizzato lungo la ferrovia a San Vito, che raffigura i tifosi sul treno della trasferta del 1978. Quel lavoro seguiva un altro murales realizzato a San Vito in via Giorgini, ormai adottato dal quartiere (che lo ha ripulito anche dopo alcuni atti di vandalismo), e il "1905" scritto a caratteri cubitali su di un muro che si affaccia su una rotonda a Mugnano. Dopo il treno invece è stato realizzato il gagliardetto su di una saracinesca in centro storico.

L'ultimo murales invece è ispirato agli anni '50: una pantera campeggia sopra lo scudetto 'vintage' della U. Sportiva Libertas, sotto la scritta "Curva Ovest" e sopra il motto "Figli dell'arborato cerchio". Una definizione che riprende la celebre descrizione dannunziana di Lucca nell'Elettra, usata perché dal muro in questione si possono vedere sullo sfondo le Mura. La pantera invece è stata recuperata dallo storico settimanale Il rossonero. L'idea? È venuta al Museo Rossonero, mentre uno dei suoi angeli custodi, Luca Mandoli, riordinava le riviste dedicate alla Lucchese in vista della riapertura del museo. Nello sfogliare le riviste le idee hanno preso forma, e dalla carta si sono trasferite sul muro, nell'ultimo pezzo del museo rossonero 'a cielo aperto' che Carmine va realizzando.