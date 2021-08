Mondo Pantera



La Curva Ovest ha deciso: "Non entremo allo stadio con queste regole"

giovedì, 19 agosto 2021, 22:10

La Curva Ovest della Lucchese, il cuore della tifoseria rossonera, comunica attraverso un post sui profili social la sua scelta, al pari di tante altre curve italiane, di non accettare le regole imposte dal governo Draghi che a differenza di altri Paesi ha deciso di mantenere capienze limitate, posti a scacchiera, mascherine anche per i vaccinati. Dunque, almeno per il momento, i tifosi più caldi non saranno allo stadio.

"Si era aperta la possibilità – si legge in una nota – che per il campionato ormai alle porte saremmo potuti tornare lì su quei gradoni, quei gradoni che mancano da quel lontano 23 Febbraio 2020, saremmo potuti tornare a casa nostra, La Curva Ovest. Ma non ci saremo. Non esserci per noi è una decisione durissima ma inevitabile, perché la Curva è questa: è aggregazione e non è luogo dove stare seduti. Seduti in silenzio, seduti a scacchiera e imbavagliati come vorreste voi. Tifare per noi significa stare accanto ai nostri Fratelli. Ci abbracciamo, cantiamo, saltiamo, insieme. Tamburi, bandiere, megafoni, fumogeni passano tra le nostre mani. Viviamo la Curva per respirare emozioni, per trasmetterle alla squadra e al resto dello stadio perché siamo dentro lo spettacolo, perché gli Ultras sono lo spettacolo. Se di tutto questo volete privarci e privarvi, aspetteremo. È inevitabile la nostra assenza. Non appena la situazione muterà e le nuove limitazioni cesseranno di esserci allora torneremo, e vi faremo tornare a respirare aria da stadio. Nonostante ciò il nostro sostegno alla squadra non mancherà mai, e vi terremo aggiornati su qualsiasi iniziativa che organizzeremo a riguardo. Statene certi che torneremo, e che sarà tutto ancora più bello".