Mondo Pantera



Lucchese-Cesena, ecco i prezzi dei biglietti

martedì, 31 agosto 2021, 08:43

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cesena, in programma domenica 5 settembre alle ore 17.30, sarà attiva a partire da martedì 31 agosto. I biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:



Martedì 31 agosto (16 – 19)

Mercoledì 1 settembre (10 – 12 e 16 – 19)

Giovedì 2 settembre (10 – 12 e 16 – 19)

Venerdì 3 settembre (10 – 12 e 16 – 19)

Sabato 4 settembre (10 – 12)



Questi i prezzi dei tagliandi:



Gradinata: euro 19 + d.d.p. (euro 1)

Curva: euro 12 + d.d.p.

Gradinata Under 14: euro 9 + d.d.p.

Curva Under 14: euro 7 + d.d.p.



Parallelamente, sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale, valido per 18 partite casalinghe dei rossoneri. Di seguito i prezzi (tariffa unica):

Gradinata – euro 250 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest – euro 130 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)



ACCESSO ALLO STADIO



L’ingresso allo stadio sarà concesso soltanto a coloro i quali sono in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’emissione del tagliando, ma nella fase di accesso allo stadio.