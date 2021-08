Mondo Pantera



Lucchese, ecco le nuove maglie

venerdì, 27 agosto 2021, 14:02

Prima della conferenza stampa di mister Guido Pagliuca, il vice presidente Mario Santoro ne ha approfittato per presentare le nuove maglie per la stagione 2021-22: "Domenica inizia il campionato e mi sembrava doveroso presentare le maglie ufficiali per la stagione 2021-22. Vedremo la maglia che utilizzeremo domenica in trasferta ad Imola. Questo per noi è un momento particolare perchè abbiamo cambiato sponsor tecnico. Ready, il nuovo sponsor tecnico, ci permetterà come azienda di poter personalizzare tutto il materiale tecnico. Queste maglie saranno vestite anche dal settore giovanile e dalla squadra femminile. Voglio fare un ringraziamento a tutte le aziende che ci sostengono da tre anni a questa parte e che continuano con noi questo percorso che ci permette di costruire un futuro ed avere delle certezze. Questo ringraziamento va esteso sia a quelle aziende che campeggiano come sponsor sulle maglie ma anche a tutte le altre."

Quali sono le caratteristiche delle nuove mute?

"Le maglie saranno in tre versioni: la classica rossonera a righe verticali con pantaloncini e calzettoni rossi, la maglia nera con inserti rossi con pantaloncini e calzettoni neri, la maglia bianca con banda rossonera orizzontale con pantaloncini e calzettoni bianchi, e la maglia verde, dei portieri, con inserti in nero con pantaloncino e calzettoni neri. La novità è anche la nuova pantera stilizzata sul fianco di ogni maglia che sulla versione a strisce rossonere sarà in oro, su quella nera sarà in rosso, su quella bianca sarà in grigio e su quella verde dei portieri sarà in nero. Gli sponsor sono sul davanti Varia, Giap e Celfa e sul retro Acqua Silva e Bianco Forno."

Dove sarà possibile per i tifosi acquistare le nuove maglie?

"Le maglie saranno acquistabili attraverso il nostro Lucchese point presso lo stadio Porta Elisa. Il cambio di sponsor tecnico non cambia il nostro rapporto con Studio Sport che al suo interno avrà comunque la distribuzione delle nostre maglie Ready."