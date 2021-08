Mondo Pantera



Riparte Corner Corto

lunedì, 30 agosto 2021, 10:25

Parte il campionato di Serie C e riparte Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese inizia questa sera alle 19.05 e sarà così ogni lunedì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it. Un appuntamento fisso in diretta dedicato alla Lucchese e non solo che spazierà anche sul calciomercato ormai alla conclusione.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, non casualmente di lunedì e dunque normalmente dopo la partita del fine settimana, con ospiti, interviste flash e collegamenti. Primo appuntamento, come detto, questa sera alle ore 19.05: spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca che hanno ripreso la preparazione in vista della stagione che va a cominciare.