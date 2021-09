Biglietti per gli under, la società fa retromarcia

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 14 settembre 2021, 12:30

Biglietti in vendita da oggi sino a domenica per il match dei rossoneri contro l'Olbia: ecco gli orari e i prezzi per ogni settore. Aumentati i costi per i bambini e i ragazzi. La società: "I prezzi praticati contro il Cesena erano eccezionali per favorire il ritorno allo stadio dei...

lunedì, 13 settembre 2021, 12:47

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese sarà in onda questa sera alle 19.05, e sarà così ogni lunedì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata sarà il centravanti rossonero Nicola Nanni.

lunedì, 6 settembre 2021, 12:16

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese sarà in onda questa sera alle 19.05, e sarà così ogni lunedì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite lo storico tifoso rossonero Roberto Ambrogi

domenica, 5 settembre 2021, 07:00

I tifosi rossoneri hanno deciso di rendergli l'ultimo omaggio martedì, alle ore 7,30, con un ritrovo all'ingresso della Curva Ovest, lato gradinata dove attenderanno il passaggio del feretro, mentre domani si ritroveranno alla camera mortuaria alle ore 15,30