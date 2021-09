Mondo Pantera



Lucchese-Olbia, biglietti in vendita anche on line

martedì, 14 settembre 2021, 12:30

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese - Olbia, in programma domenica 19 settembre alle ore 17.30, sarà attiva a partire da oggi, martedì 14 settembre. I biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari: martedì 14 settembre (15.30 – 19.30) mercoledì 15 settembre (15.30 – 19.30) giovedì 16 settembre (15.30 – 19.30) venerdì 18 settembre (15.30 – 19.30) sabato 18 settembre (10 – 13) domenica 19 settembre (11 - 15 orario continuato)

Questi i prezzi dei tagliandi: Gradinata: euro 19 + d.d.p. (euro 1) Curva: euro 12 + d.d.p. Gradinata Under (dai 6 ai 14 anni): euro 13 + d.d.p. Curva Under (dai 6 ai 14 anni): euro 9 + d.d.p. Prezzi ritoccati verso l'alto, per i più giovani, rispetto a quelli praticati contro il Cesena quando venivano chiesti 10 euro in gradinata e 8 in curva. Ecco la spiegazione della società: "I prezzi praticati contro il Cesena erano eccezionali, per consentire il maggior afflusso possibile di bambini e ragazzi, erano eccezionali, al punto tale che se moltiplicate quelle cifre per il numero di gare vi accorgereste che il totale è inferiore addirittura al prezzo dell'abbonamento in quel settore. Non escludiamo, se la capienza dovesse essere ampliata, di ripeterli".

La società comunica inoltre che a partire da questa gara sarà possibile effettuare l'acquisto on line dei biglietti attraverso www.go2.it .

L’ingresso allo stadio sarà concesso soltanto a coloro i quali sono in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’emissione del tagliando, ma nella fase di accesso allo stadio.