Paolo Carina, i tifosi gli renderanno omaggio lunedì davanti alla sua curva

sabato, 4 settembre 2021, 08:31

E' scomparso in nottata Paolo Carina (al centro nella foto), storico tifoso rossonero che per 60 e passa anni non ha fatto mancare la sua presenza nel settore più caldo del Porta Elisa. Carina, 72 anni, è stato un irriducibile sostenitore della Lucchese sin dagli anni '60 del secolo scorso

sabato, 4 settembre 2021, 08:18

Saranno in circa 7-800 a sostenere la Lucchese nella prima gara della stagione al Porta Elisa dove finalmente, sia pure con limitazioni, potranno tornare gli spettatori. Sarà possibile acquistare i tagliandi sino alle 15 di domenica: i prezzi

martedì, 31 agosto 2021, 08:43

La prevendita per il primo match casalingo della stagione sarà attiva da martedì sino a sabato: ecco tutti gli orari per l'acquisto dei biglietti e i relativi prezzi per ogni settore. Prosegue la campagna abbonamenti

lunedì, 30 agosto 2021, 10:25

Da questa sera, in diretta Facebook, riparte la trasmissione di Gazzetta Lucchese del lunedì alle ore 19.05: commenti, collegamenti sulla partita di Imola oltre a una finestra sul calciomercato ormai agli sgoccioli