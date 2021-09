Mondo Pantera



Vent'anni dopo

giovedì, 30 settembre 2021, 14:58

di diego checchi

L'ultimo precedente fra Modena e Lucchese è datato 25 febbraio 2001, sulla panchina rossonera c'era Maurizio Viscidi e in quella gara i rossoneri, nell'occasione in maglia bianca, persero per 2 a 0 con le reti firmate da Fabbrini al 10' e da Grieco su rigore all'81'. In quella stagione, il Modena vinse il campionato davanti al Como. La stagione precedente la Lucchese pareggiò 0 a 0 in un posticipo televisivo che andò in onda sulla Rai, nella formazione rossonera c'erano in entrambi i casi Deoma e Russo, attuali dirigenti rossoneri.

Se andiamo a ritroso, Lucchese e Modena si sono affrontate diverse volte anche in Serie B nelle stagioni tra il 1990/91 e il 1993/94; nel 90/91 vinse per 1 a 0, nel 91/92 pareggio per 1 a 1 mentre l'anno seguente per 2 a 2, nel 93/94 perse per 1 a 0. Come non ricordare poi la stagione 89/90, che portò sia Lucchese che Modena in Serie B, con la squadra di Orrico che arrivò seconda proprio dietro ai gialloblù e in quella stagione il risultato fu di 0 a 0. Insomma, si può dire che a Modena la Lucchese ha una tradizione abbastanza favorevole.