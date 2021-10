Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Stefano Fracassi

lunedì, 4 ottobre 2021, 11:19

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: ospite della puntata sarà il vice di Guido Pagliuca, Stefano Fracassi.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, con ospiti, interviste flash e collegamenti. Questa sera alle ore 19.05, come detto, sarà ospite Fracassi, un'occasione per capire cosa sta funzionando e cosa no nella Lucchese. Spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca che hanno esordito in campionato domenica scorsa.