Mondo Pantera



Minala riporta l'entusiasmo

martedì, 26 ottobre 2021, 18:55

di diego checchi

Si respira tanto entusiasmo in città dopo l'acquisto di Minala, basta parlare con i tifosi e i commenti e le domande si susseguono: che colpo ha fatto la Lucchese? In che posizione giocherà Minala? Mezz'ala o playmaker davanti alla difesa? Quando sarà pronto per scendere in campo? E poi ancora: ma non è che con l'arrivo di Minala si corre il rischio di perdere Eklu a gennaio?

Tutte domande a cui, per il momento, non si può rispondere se non all'ultima: Eklu è un giocatore stimato da squadre di categoria superiore ma non è da credere che la società e il mister se ne vorranno privare. L'ex Sambenedettese ha due anni di contratto con la Lucchese e casomai solo a fine anno si valuteranno eventuali proposte.

Per adesso però, questi sono discorsi prematuri. Insomma, sembra essere tornato l'entusiasmo tra i tifosi lo si vede bene all'Acquedotto durante gli allenamenti dove sono molti i presenti che esprimono apprezzamenti per il gioco e che la squadra di Pagliuca sono convinti che anche a Reggio la Lucchese potrà fare una grande partita. A proposito della trasferta di lunedì, c'è grande mobilitazione per andare a sostenere la squadra in Emilia.