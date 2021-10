Mondo Pantera



Trasferta da incubo per i tifosi rossoneri

domenica, 3 ottobre 2021, 09:32

Hanno cantato e sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto, hanno dato vita all'ennesima coreografia in trasferta, ma ancora una volta sono dovuti tornare battuti i cento e passa tifosi rossoneri che erano arrivati sino a Modena per dare una mano alla Lucchese.

Come se non bastasse la sconfitta beffa, per un nutrito gruppo di loro, si è aggiunta la disavventura finale per la rottura del pullman che li doveva riportare a Lucca subito dopo essere ripartiti da Modena. Un viaggio allucinante per il quale si è reso necessario attendere un nuovo pullman da Massa e che ha fatto rientrare i sostenitori rossoneri quasi alle due di notte.