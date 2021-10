Mondo Pantera



Trasferta di Pontedera, i tifosi si mobilitano

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:30

I risultati negativi delle ultime giornata non si può certo dire che stiano scoraggiando i tifosi rossoneri: per la trasferta di Pontedera di sabato prossimo la prevendita dei biglietti per il settore ospite sta andando a gonfie vele. Sono già circa un centinaio i tagliandi acquistati e ormai i biglietti messi in vendita nella prima tranche sono in via di esaurimento anche perché nella mappatura dei posti si continua a fare riferimento al 50 per cento di posti a disposizione quando dalla scorsa settimana il limite è stato elevato al 75 per cento.

Da Pontedera, però, si assicura che la capienza del settore verrà ritoccata e, qualora dovesse essere necessaria l'emissione di altri tagliandi, come accaduto altre volte, verrebbe messa a disposizione dei tifosi rossoneri uno spicchio della gradinata che confina con il settore ospiti. La vendita dei tagliandi, che terminerà venerdì alle 19, avviene attraverso ETES ( Lucca: LuccaCarta, via Romana, Porcari) ed online al seguente ink: https://www.etes.it/sale/event/79219/pontedera+-+lucchese Prezzo del biglietto: Settore Ospiti – 12.00 Euro + diritto di prevendita.