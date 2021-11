Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Matteo Bachini

lunedì, 8 novembre 2021, 12:04

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: ospite, il difensore rossonero Matteo Bachini.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, che sono reduci da una convincente vittoria contro il Montevarchi dove la difesa ha finalmente fatto buona guardia senza concedersi momentanei black out. Questa sera alle ore 19.05 è un'occasione per parlare anche della prossima partita contro il Gubbio. Spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca.