Mondo Pantera



Buon compleanno, Lucca United

venerdì, 19 novembre 2021, 07:41

di moreno micheloni

Dieci anni ! Sono passati dieci anni da quel giorno, in cui un manipolo di incoscienti dal cuore rossonero decisero di metters insieme in cooperativa, per tenere alto il nome della Pantera e adoperarsi perché in futuro potesse avere un baluardo invalicabile a sua difesa. Era l’anno del secondo fallimento in poco tempo ( e a breve ne sarebbe purtroppo seguito un terzo…) ed avrebbe potuto essere dirompente: era necessario fare qualcosa… Ed ecco unirsi “Guardiani della nostra fede”, della fede di tutti coloro che amano la Pantera, che magari non vanno più allo stadio, ma comunque fremono per i suoi risultati: di tutti coloro che in qualche modo si sentono “ figli delle mura”, come a me piace definirci… portatori di un sogno, che prevedeva anche di partecipare, un giorno, alla cogestione societaria: c’eravamo anche arrivati, ma forse era troppo presto, forse non ne eravamo ancora all’altezza, forse (ma anche senza forse) fu anche per colpa di interlocutori sbagliati, che poco avevano da condividere con la nostra passione disinteressata..

Fatto sta che l’esperienza naufragò, facendo pagare un caro prezzo a tutti coloro che ci avevano in qualche modo creduto… Ma il merito grande di Lucca United è sicuramente un altro: l’aver rilevato a pochi mesi distanza dalla sua nascita il titolo sportivo all’asta fallimentare, con annessi nome, logo e colori sociali, della A.S.Lucchese Libertas 1905 ! Questo ha voluto dire salvaguardarla da qualsiasi futuro pericolo, in caso di ulteriori fallimenti (come poi è puntualmente avvenuto), da qualsiasi speculazione da parte di avvoltoi a caccia di titoli prestigiosi, come abbiamo visto fare in altre piazze d’Italia.

La Lucchese è dei tifosi, nel vero senso della parola, e sempre lo sarà. Lo Statuto di Lucca United dice che il titolo non è vendibile, ne’ commerciabile in alcun modo e, se mai un giorno Lucca United dovesse chiudere i battenti, passerebbe automaticamente in mano al Comune, che a sua volta non potrebbe mai farne oggetto di alienazione. Fin qui i meriti, ma abbiamo anche delle colpe e non ci nascondiamo dietro alle responsabilità: abbiamo peccato probabilmente in comunicazione, soprattutto i primi tempi, a qualcuno abbiamo dato l’impressione di essere un circolo ristretto, una sorta di circolo esclusivo… ed abbiamo dato così anche la possibilità a qualcuno di marciarci sopra, per screditarci. Ci sono voluti anni, per farci comprendere meglio dall’esterno, fino alla drammatica stagione di Bisceglie: quella “tragedia sportiva” ricompattò davvero tutte le anime rossonere in un “unicum” e Lucca United poté dimostrare finalmente il proprio spirito.

Ora che tutto il mondo sta faticosamente tentando di riaffacciarsi alla vita normale, dopo la pandemia, anche la Lucchese sembra aver trovato un suo cammino. Per Lucca United si apre un nuovo decennio, una nuova stagione, in cui dovrà dimostrare di essere ancora integra nei suoi principi fondanti, ma al tempo stesso rinnovata e permeabile ai cambiamenti; senza pretendere di rappresentare tutta la tifoseria, presentarsi comunque come un possibile polo attrattivo, per chiunque ami i nostri colori. Il Museo rossonero, che Lucca United ha ideato e incrementato negli anni, con l’aiuto di tantissimi tifosi, e che in questo momento sta vivendo una fase di florido rinnovamento, vuole essere la base ed il centro di questo appassionato progetto. Sicuramente non mancheranno l’amore è la passione di sempre. Tanti auguri, Lucca United !