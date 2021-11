Mondo Pantera



Corrado Orrico alla presentazione del libro "L'oro di Lucca"

giovedì, 11 novembre 2021, 13:06

Sarà l’indimenticato mister dell’ultimo grande sogno rossonero per tornare in serie A, Corrado Orrico, a tenere a battesimo il nuovo libro di Paolo Bottari sulla storia dello sport lucchese, di ogni disciplina e in ogni tempo, “L’Oro di Lucca”, che avverrà lunedì prossimo 15 novembre, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Capannori. Insieme ad Orrico che portò la Lucchese tra il 1988 e il 1991, dalla serie C ad un passo dalla A, ci sarà sicuramente uno dei suoi fedelissimi, Bruno Russo, e insieme ricorderanno aneddoti e curiosità di quei tre anni magici che risollevarono l’entusiasmo calcistico dei tifosi rossoneri. M

a oltre a parlare di quella magica cavalcata culminata con il sesto posto in serie B, si parlerà anche del passato, delle pagine epiche rossonere, ben raccontate nel libro di Bottari, dove sono illustrate le figure anche dei primi grandi campioni rossoneri, da Battaglini, a Lazzaroni, dai fratelli Bonino, a Moscardini, Petri, Olivieri, Michelini, Viani, fino al tecnico Erbstein e al presidente Della Santina. Per parlare di atletica ci sarà l’olimpionico, supermedagliato, Nicola Vizzoni mentre per il Tiro a Segno, ci sarà il CT della nazionale ma anche plurivittorioso e olimpionico, Albano Pera.

Si parlerà anche di ciclismo, rispolverando la storia del Team Fanini, con patron Brunello che sarà accompagnato dalla ex campionessa del mondo su strada, Edita Pucinskaitè. Sarà presente anche l’atleta non vedente, pluricampione italiano, Stefano Gori e i ragazzi della Special Olympics Allegra Brigata, per uno sport che sa parlare anche di inclusione. Tutto questo senza perdere di vista il libro, una pietra miliare per tutti gli sportivi con le le tante storie raccontate delle discipline più popolari, dei campioni nati nella nostra terra e tutto corredate di tante foto e ritagli di giornale. Un libro di cui presto comincerà la distribuzione e che al momento può essere richiesto al 338/9584025. Per partecipare all’evento di lunedì, occorre prenotarsi allo 0583/428253-428211 o scrivere una mail ainiziative@comune.capannori.lu.it. I posti sono limitati.