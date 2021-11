Mondo Pantera



I tifosi rossoneri protagonisti di un plastico in miniatura

mercoledì, 10 novembre 2021, 14:55

Ha realizzato interamente a mano, tra gli altri, un modellino in miniatura dedicato ai tifosi della Lucchese (che gli è stato commissionato da un tifoso rossonero). Una gradinata in legno dipinto, 140 tifosi in resina pitturati a mano, vetrina protettiva, sciarpe, bandiere, pezze e striscioni in pvc adesivo. Un piccolo capolavoro, realizzato dal milanese Luca Peis, che meritava di essere segnalato e che ricorda in qualche modo i campi del Subbuteo ma con il fascino del pezzo di artigianato.

"Si tratta di modelli realizzati su commissione, interamente fatti a mano – spiega Peis – i tifosi sono dipinti uno e uno ed è possibile personalizzare completamente le grafiche. Ho sviluppato alcuni modelli con faretti led, con la porta fatta a mano, con sponsor, poliziotti e steward. Nel caso della Lucchese, parliamo di una gradinata che è un mix tra tifo e ambientazione del passato e del presente. Le guardie sedevano su panchine improbabili in legno e vestivano con divise color grigio, senza caschi o tenuta antisommossa, i raccattapalle erano in tuta, i cameramen gestivano telecamere grosse come monolocali. Il medico sociale non era un manager in giacca e cravatta, era un omino con la tuta e la fidata borsina con creme, ghiaccio secco e garza. I fotografi si assembravano disordinatamente dietro la porta...". Un ritratto di un calcio che non c'è più e di cui in tanti avvertono la mancanza.