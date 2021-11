La Lucchese Femminile rompe il digiuno

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 11 novembre 2021, 13:06

Sarà l’indimenticato mister dell’ultimo grande sogno rossonero per tornare in serie A, Corrado Orrico, a tenere a battesimo il nuovo libro di Paolo Bottari sulla storia dello sport lucchese, di ogni disciplina e in ogni tempo, “L’Oro di Lucca”, che avverrà lunedì prossimo 15 novembre, alle ore 18, presso la...

giovedì, 11 novembre 2021, 07:42

Duro sfogo dell'opinion leader di Noitv sulla vicenda del nuovo Porta Elisa e dei continui rinvii: "Se il progetto stadio va avanti bene altrimenti a gennaio i soci porteranno le chiavi al sindaco: l'amministrazione ha preso troppo tempo, siamo arrivati alla resa dei conti"

mercoledì, 10 novembre 2021, 15:05

I tifosi della Curva prendono posizione: "Sappiamo cari amministratori locali che per voi la Lucchese è pressappoco un fastidioso obbligo. Il prossimo anno lo stadio non sarà a regola e di sicuro Noi non accetteremo mai per i vostri giochi di palazzo, di trovarci a dover andare altrove.

mercoledì, 10 novembre 2021, 14:55

Una gradinata in legno dipinto, 140 tifosi in resina pitturati a mano, vetrina protettiva, sciarpe, bandiere, pezze e striscioni in pvc adesivo. Un piccolo capolavoro, realizzato dal milanese Luca Peis, che ritrae i tifosi della Lucchese in un ambientazione a metà tra il passato e il presente