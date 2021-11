Mondo Pantera



Le rossonere battono il FiammaMonza in rimonta

lunedì, 29 novembre 2021, 18:28

Bella vittoria in rimonta per la squadra di Tarantino che, al "Porta Elisa", ha battuto la formazione del Fiammamonza. I gol delle rossonere sono stati segnati da Lehman, Del Prete (doppietta) ed Eletto.

Queste le dichiarazioni di mister Tarantino a fine partita: "Sicuramente oggi non abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo sofferto tanto e se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato molto da ridire. Siamo stati bravi e cinici a concretizzare le occasioni che ci sono capitate e ci portiamo a casa comunque i 3 punti, con la consapevolezza che c'è sempre da lavorare e migliorare. Adesso veniamo da 3 vittorie consecutive e ci godiamo il momento ma poi c'è da preparare una trasferta insidiosa come quella di Perugia".

Lucchese – Fiammamonza 4 – 2

Lucchese: Marchetti, Campagni, Casciani, Todaro, Lehmann, Lunghi, Pieroni, Del Prete, Manganiello, Bengasi, Moni. A disposizione: Repetti, Angeli, Venezia, Manfredi, Eletto, Piccini, Iannetti, Tidona, Tognarelli. Allenatore: Tarantino.

Fiammamonza: Chiesa, Pagano, Perego, Povia, Bertoni, Seveso, Demaio, Biffi, Gatti, Ferraro, Pirovano. A disposizione: Carrusci, Tizini, Dattero, Valtorta, Cerveti, Tasca. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Sig. Benevelli di Modena.

Assistenti: Sig. Angelici e Sig. Argiolas di Pisa.

Reti: 11' Gatti (F), 12' Lehman (L), 21' Seveso (F), 26' e 31' Del Prete (L), 80' Eletto (L).