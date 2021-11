Lucchese-Carrarese, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 29 novembre 2021, 18:28

Bella vittoria in rimonta per la squadra di Tarantino che, al "Porta Elisa", ha battuto la formazione lombarda per 4-2: in go Lehman, Del Prete (doppietta) ed Eletto. Il tecnico: "Ci prendiamo i tre punti, ma c'è da lavorare"

lunedì, 29 novembre 2021, 11:20

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite, il portiere rossonero Jacopo Coletta

domenica, 28 novembre 2021, 17:50

Nonostante i tanti chilometri che separano Lucca da Pescara (oltre 530 e dunque più di 1000 tra andata e ritorno) i tifosi rossoneri hanno seguito in buon numero la Lucchese esibendo l'ennesima coreografia in trasferta

martedì, 23 novembre 2021, 08:48

C'è ancora il centrocampista in testa alla classifica del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Eklu Shaka è davanti a Fedato e Papini. Migliore contro il Siena, Visconti