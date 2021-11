Lucchese-Siena, dove acquistare i biglietti

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 16 novembre 2021, 08:06

Il centrocampista supera nuovamente Fedato e si riporta in testa alla classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: terza posizione per Papini

lunedì, 15 novembre 2021, 08:56

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite, il dirigente rossonero Bruno Russo

domenica, 14 novembre 2021, 17:29

Le ragazze di mister Tarantino centrano i primi tre punti della stagione battendo al Porta Elisa l'Ivrea per 3-1: in rete Bengasi, Pieroni e Manganiello

giovedì, 11 novembre 2021, 13:06

Sarà l’indimenticato mister dell’ultimo grande sogno rossonero per tornare in serie A, Corrado Orrico, a tenere a battesimo il nuovo libro di Paolo Bottari sulla storia dello sport lucchese, di ogni disciplina e in ogni tempo, “L’Oro di Lucca”, che avverrà lunedì prossimo 15 novembre, alle ore 18, presso la...