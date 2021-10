Oltre 250 tifosi al seguito della Lucchese

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:29

Attivata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita in programma lunedì 1 novembre alle ore 17.30: sarà possibile acquistare i tagliandi sino a domenica 31 ottobre alle 19. Tutti i punti vendita in provincia di Lucca

martedì, 26 ottobre 2021, 18:55

L'acquisto del centrocampista ha galvanizzato i tifosi che ormai in buon numero seguono gli allenamenti e sono pronti a recarsi in massa a Reggio Emilia lunedì prossimo

martedì, 26 ottobre 2021, 13:03

Inizia a farsi serrata la lotta per la testa del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Fedato resta in testa di un soffio, ma il centrocampista lo incalza da vicino, terzo posto per Semprini

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:29

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line