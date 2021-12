Mondo Pantera



Derby di Pistoia, attesi 300 tifosi rossoneri

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:02

Per il derby di Pistoia, ecco un nuovo mini esodo di tifosi rossoneri che sino a qui non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra di Pagliuca quando si è trovata lontana dal Porta Elisa. A circa 24 ore dalla fine della vendita dei tagliandi per il settore ospite, sono quasi 200 i supporter della Lucchese che si sono già munita di un biglietto. Considerando che ci sarà tempo sino alle ore 19 di sabato per l'acquisto, non è difficile ipotizzare una presenza vicina alle 300 unità.

Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara, chi vorrà farlo prima potrà assicurarsi un tagliando nel punto Etes di Lucca Carta in via Romana Est 140 a Porcari, oppure on line sul sito www.etes.it