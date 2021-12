Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Eklu Shaka in testa alla fine del girone di andata

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:15

Quando siamo arrivati a metà del campionato, il centrocampista rimane al comando della classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Fedato, Papini e Minala lo inseguono.

Eklu Shaka conduce con un voto medio pari a 6,30, dietro di lui ci sono Fedato a 6,20 e poi Papini e Minala a 6,19, con quest'ultimo giocatore che ha per ora poche partite all'attivo. Dumbravanu, virtualmente in testa, ha ancora meno gare, avendo giocato solo pochi spezzoni pur essendo arrivano a inizio campionato e non si può considerare ancora in lizza.

Da segnalare il gran recupero di Coletta, ora a 6,12, a pari merito con Bellich e Corsinelli: i tre sono ormai a ridosso delle posizioni di rincalzo ai primi posti. Dieci i rossoneri ancora insufficienti nella classifica generale. I migliori in campo a Pistoia sono stati Bachini e Corsinelli con un voto pari a 6,42, seguiti da Bellich con 6,33.

La quindicesima edizione ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Resta naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze. Lo scorso campionato, come si ricorderà, a vincere il trofeo fu Flavio Bianchi. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, a vincere, come detto, era stato Flavio Bianchi, Jacopo Coletta, mentre l'anno prima era toccato a Jacopo Coletta aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.