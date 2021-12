Mondo Pantera



Gli ex rossoneri Falcone e Forte protagonisti anche in Serie A

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:02

di diego checchi

Una giornata da incorniciare quella di ieri per due ex rossoneri. Stiamo parlando di Wladimiro Falcone che ha esordito in questa stagione in Serie A contro la Roma e protagonista di grandi parate nell’uno a uno ottenuto dalla Sampdoria all’Olimpico, e per Francesco Forte. L’attaccante del Venezia ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio e per lui è stata una gara particolare dato che è un tifoso romanista. Ma perché parliamo di loro? Ebbene perché in due epoche diverse, questi giocatori hanno vestito la maglia rossonera. Wladimiro Falcone nella stagione 2018/2019 è stato alla Lucchese collezionando 37 presenze e contribuendo alla salvezza sul campo della squadra di Favarin nel fatidico spareggio di Bisceglie che però non evitò il fallimento della società.

Da quella stagione Falcone ha spiccato il volo perché ha ricoperto, prima il ruolo di terzo portiere nella Sampdoria collezionando 2 presenze nella stagione 2019/2020 con Ranieri in Panchina e poi è finito al Cosenza in Serie B a giocare titolare ed è stato uno dei migliori portieri della categoria disputando 36 presenze. Ora eccolo alla Sampdoria a fare il secondo e ieri sera per lui è stato sicuramente un momento emozionante visto che ha sfoderato una grande prestazione nello stadio della sua città ed ha ricevuto i complimenti da parte di tutti. È anche un tifoso romanista. Che cosa chiedere di più prima di Natale?

Per quanto riguarda l’attaccante Forte, bisogna sottolineare che il giocatore attualmente al Venezia è stato per due mezze stagioni alla Lucchese: nella seconda parte della stagione 2014/2015 e nella prima parte della stagione 2016/2017. In panchina alla Lucchese c’era Galderisi e proprio con l’attuale allenatore del Mantova fece 25 gol in totale con la maglia rossonera. Tanto è vero che nel gennaio del 2017 approdò al Perugia in Serie B. In questa stagione con il Venezia in Serie A ha collezionato 10 presenze e una rete, ma aveva già esordito con la maglia dell’Inter quando giocava in Primavera. Questi due giocatori sono sicuramente rimasti nel cuore di tutti i tifosi della Lucchese.