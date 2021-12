La Lucchese femminile torna con tre punti dalla Sardegna

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:02

Nuovo mini esodo di tifosi rossoneri che sino a qui non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra di Pagliuca quando si è trovata lontana dal Porta Elisa. A circa 24 ore dalla fine della vendita dei tagliandi per il settore ospite, sono quasi 200 i supporter della Lucchese...

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:09

Aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara Pistoiese–Lucchese presso tutti i punti vendita ETES ed online sul sito www.etes.i: il costo del biglietto per la Curva Sud ospiti è di 13 euro incluso diritto di prevendita: ecco dove acquistarli

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:50

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite, il difensore rossonero Marco Bellich

mercoledì, 8 dicembre 2021, 16:57

I biglietti saranno acquistabili da giovedì presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa e nei punti vendita: ecco dove. Tagliandi disponibili anche per la prosecuzione del match con la Carrarese: ecco cosa deve fare chi lo aveva già preso