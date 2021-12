Lucchese Femminile rimontata sul finire di gara

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:47

Volto nuovo, sia pure con due sole gare all'attivo, in testa alla classifica del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Joseph Minala, migliore in campo anche a Pescara

martedì, 30 novembre 2021, 08:50

Da oggi acquistabili i tagliandi per il derby con i marmiferi: ecco i punti vendita dove trovarli e gli orari del botteghino dello stadio che nella giornata della partita sarà aperto dalle ore 10

lunedì, 29 novembre 2021, 18:28

Bella vittoria in rimonta per la squadra di Tarantino che, al "Porta Elisa", ha battuto la formazione lombarda per 4-2: in go Lehman, Del Prete (doppietta) ed Eletto. Il tecnico: "Ci prendiamo i tre punti, ma c'è da lavorare"

lunedì, 29 novembre 2021, 11:20

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite, il portiere rossonero Jacopo Coletta