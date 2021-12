Lucchese-Grosseto, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 8 dicembre 2021, 08:31

La curva della Lucchese e i suoi gruppi non sono tra i più "odiati" d'Italia: lo rivela una classifica compilata da www.curvespettacolari.it che ha portato avanti uno studio volto ad analizzare "i rapporti che intercorrono tra le tifoserie italiane per determinare quali tra esse sono le più odiate all'interno del...

martedì, 7 dicembre 2021, 08:29

E' in arrivo il Calendario Rossonero 2022, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo nono anno: disponibili i formati da tavolo e da parete

lunedì, 6 dicembre 2021, 11:41

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite, l'attaccante rossonero Niccolò Belloni

domenica, 5 dicembre 2021, 19:11

Pari per 2-2 a Perugia per le ragazze di mister Tarantino che dopo aver ribaltato il gol subìto a inizio secondo tempo, prendono il pari delle umbre a pochi minuti dalla fine del match: in rete Del Prete e Bengasi