Lucchese-Imolese, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:15

Quando siamo arrivati a metà del campionato, il centrocampista rimane al comando della classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Fedato, Papini e Minala lo inseguono. Corsinelli e Bachini migliori in campo a Pistoia

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:48

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line

domenica, 19 dicembre 2021, 12:41

Nella trasferta sarda le ragazze rossonere, guidate per l'occasione dal direttore tecnico Manuel Lencioni vista la squalifica di mister Tarantino, hanno vinto con un netto 3 a 0 dominando letteralmente la gara di Caprera: reti di Mon, Lehman e Mastel

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:02

Nuovo mini esodo di tifosi rossoneri che sino a qui non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra di Pagliuca quando si è trovata lontana dal Porta Elisa. A circa 24 ore dalla fine della vendita dei tagliandi per il settore ospite, sono quasi 200 i supporter della Lucchese...