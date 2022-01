A Corner Corto c'è Federico Papini

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 16 gennaio 2022, 16:55

Le rossonere sconfitte per 2 a 1 sul campo sintetico di Porcari dall’Azalee Solbiatese al termine di una partita piuttosto combattuta: le ragazze di Tarantino sono andate sotto dopo soli 3’ ma a inizio ripresa sono riuscite a pareggiare con Eletto, purtroppo le ospiti hanno siglato il gol definitivo 2...

lunedì, 10 gennaio 2022, 07:30

Torna la trasmissione di Gazzetta Lucchese in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: approfondimenti sulle vicende del mercato invernale e sullo progetto del nuovo Porta Elisa che stenta a decollare in collegamento con l'opinionista e firma di Gazzetta Alessandro Lazzarini

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:38

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: spazio anche ai primi nomi del calciomercato invernale

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:02

Una giornata da incorniciare quella di ieri per due ex rossoneri: Wladimiro Falcone ha esordito in questa stagione in Serie A contro la Roma rendendosi protagonista di grandi parate nell’1-1 ottenuto dalla Sampdoria all’Olimpico, Francesco Forte ha segnato il suo primo gol nella massima serie con il Venezia