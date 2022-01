Mondo Pantera



La Curva Ovest: "Con le nuove restrizioni, niente presenza allo stadio"

martedì, 18 gennaio 2022, 18:26

Niente tifo organizzato: la Curva Ovest rinuncia a tifare con le nuove norme, ulteriormente restrittive, e ulteriormente liberticide, imposte dal governo Draghi. I tifosi rossoneri hanno deciso di disertare lo stadio e hanno emesso un comunicato.

"Come già detto in precedenza – si legge sui social – la Curva è aggregazione e non è luogo dove stare seduti. Seduti in silenzio, distanziati e imbavagliati come volete voi. Con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni purtroppo non potremo più essere presenti a modo nostro lì su quei gradoni ed in giro per l’Italia intera, valuteremo comunque lo sviluppo di questo momento delicato partita dopo partita aspettando momenti migliori per poter tornare al nostro posto.Nonostante ciò il nostro sostegno alla squadra e la difesa per i nostri colori non mancherà mai. Vi terremo aggiornati su qualsiasi iniziativa che organizzeremo. Facciamo un in bocca al lupo al mister ed ai ragazzi, onorate la Maglia fino all’ultima battaglia!".