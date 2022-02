A Corner Corto c'è Bruno Russo

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 4 febbraio 2022, 07:44

Ancora movimenti in testa alla classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Niccolò Belloni è a un passo dalla testa, in lotta con Papini e Coletta

martedì, 25 gennaio 2022, 08:19

Il portiere rossonero, gara dopo gara, ha scalato la classifica di rendimento del premio stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: ora è a un passo dalla vetta, dove si installa Papini, con Eklu che essendo stato ceduto è fuori...

martedì, 18 gennaio 2022, 18:26

La Curva Ovest rinuncia a tifare con le nuove norme, ulteriormente restrittive imposte dal governo Draghi: "La Curva è aggregazione e non è luogo dove stare seduti. Seduti in silenzio, distanziati e imbavagliati come volete voi.

lunedì, 17 gennaio 2022, 10:32

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line che vedrà come ospite il difensore rossonero Federico Papini