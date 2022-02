Mondo Pantera



A Corner Corto c'è Mario Santoro

lunedì, 14 febbraio 2022, 14:06

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it e che vedrà come ospite il direttore generale rossonero Mario Santoro.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, reduci dal bel pari con il Modena, ma anche sulla vicenda dello stadio e del futuro societario. Questa sera alle ore 19.05, spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca.