Stasera, nuova puntata di Corner Corto

domenica, 27 febbraio 2022, 19:23

Un gruppo di oltre 30 tifosi britannici è stato ospite della nostra città tra immancabili colossali bevute di birra e la presenza al Porta Elisa a cementare quello che è ormai un legame solido che ha visto andare a Fratton Park, lo stadio del Portsmouth, tanti tifosi della Lucchese e...

mercoledì, 23 febbraio 2022, 18:41

Nella gara in programma domenica prossima, biglietti a 5 euro in Curva Ovest per scelta della società: "Una iniziativa visto il delicato momento, l'importanza della gara e per superare le recenti ruggini". Gli orari della biglietteria dello stadio e i punti vendita dove acquistarli

martedì, 22 febbraio 2022, 08:31

Con una media di 966 paganti a partita, la Lucchese occupa il nono posto della classifica delle presenze nel girone B della Serie C. Secondo i dati forniti da www.stadiapostcards.com, il massimo delle presenze è stato registrato nella gara contro il Modena (1759 paganti), il minimo con l'Imolese (507).

lunedì, 21 febbraio 2022, 17:14

La prevendita dei biglietti per assistere alla partitico i liguri, in programma giovedì 24 febbraio, sarà attiva da lunedì 21: i biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa e nei consueti punti vendita: gli orari