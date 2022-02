Mondo Pantera



I tifosi del Portsmouth ancora una volta al fianco di quelli rossoneri

domenica, 27 febbraio 2022, 19:23

E' nato tutto qualche anno fa, quasi per caso, in modo spontaneo, con una simpatia che è stata istintiva tra un gruppo di tifosi di Lucca United e alcuni supporter del Portsmouth e che poi è proseguita con trasferte italiane in Inghilterra e inglesi in Italia. Ormai il legame tra i tifosi della Lucchese e quelli del Portsmouth, squadra inglese con una solida storia calcistica coltivata sulla Manica, è sempre più stretto.

L'ultima occasione, dopo che solo quindici giorni fa una coppia di tifosi del Pompey innamorati della Lucchese erano tornati per l'ennesima volta a Lucca, è stata per la gara con la Fermana: da venerdì un gruppo di oltre 30 tifosi britannici è stato ospite della nostra città tra immancabili colossali bevute di birra e la presenza al Porta Elisa a cementare quello che è ormai un legame solido che ha visto andare a Fratton Park, lo stadio del Portsmouth, tanti tifosi della Lucchese e venire qui altrettanti tifosi del Pompey, come è soprannominata la squadra biancoblù.

Per celebrare questa ennesima visita, ricordiamo anche una presenza importante di supporter inglesi anche nell'ultimo derby disputato a Pisa nel 2019, i tifosi della Lucchese hanno creato un apposito striscione esibito allo stadio, ma prima ancora portato sotto le Mura per una foto di gruppo. Tutti insieme.