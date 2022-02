La Curva Ovest risponde presente: "Torniamo sui nostri gradoni"

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 8 febbraio 2022, 15:41

La prevendita per assistere alla partita Lucchese–Modena, in programma domenica, sarà attiva da mercoledì 9 febbraio: ecco gli orari del botteghino e le rivendite dove è possibile acquistare i tagliandi

lunedì, 7 febbraio 2022, 15:54

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line e che vedrà come ospite il dirigente rossonero Bruno Russo

venerdì, 4 febbraio 2022, 07:44

Ancora movimenti in testa alla classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: Niccolò Belloni è a un passo dalla testa, in lotta con Papini e Coletta

martedì, 25 gennaio 2022, 08:19

Il portiere rossonero, gara dopo gara, ha scalato la classifica di rendimento del premio stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: ora è a un passo dalla vetta, dove si installa Papini, con Eklu che essendo stato ceduto è fuori...