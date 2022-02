Mondo Pantera



Lucchese-Fermana, in Curva Ovest con 5 euro

mercoledì, 23 febbraio 2022, 18:41

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Fermana, in programma domenica 27 febbraio alle ore 14.30, sarà attiva da venerdì 25. "Vista l’importanza della partita e il delicato momento della stagione – si legge sul sito della società rossonera – la società propone lo speciale OVEST DAY, con i biglietti di curva al prezzo speciale di 5 euro. Un gesto per avvicinare ulteriormente il tifo rossonero alla squadra, fortemente voluto dalla società e dai dirigenti tutti, guidati da Bruno Russo. Lo stesso Russo, da sempre legato al tifo rossonero con i fatti e primo promotore di ogni iniziativa della curva a sostegno della Vecchia Pantera, conosce molto bene il valore dei tifosi e, superando di slancio le recenti ruggini, ancora lo ritiene un fattore fondamentale e indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati".

I biglietti saranno acquistabili presso il point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:

Venerdì 25 febbraio (15 – 19)

Sabato 26 febbraio (10 – 13 e 15 – 19)

Domenica 27 febbraio (10 – 14.30 al botteghino)

Questi i prezzi dei tagliandi:

Gradinata intero: euro 19 + d.d.p. (euro 1)

Curva Ovest: euro 5

Gradinata Under (10 – 14 anni): euro 11 + d.d.p.

I biglietti sono acquistabili anche presso i seguenti punti vendita:

Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – via Roma 63, 55016 Porcari

Lucca Carta – via Romana est 140, 55016 Porcari